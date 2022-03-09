Дмитрий Кулеба подчеркнул, что единую линию электроснабжения на ЧАЭС, так же как и все ее ядерные объекты, контролирует российская армия. Линию повредили захватчики.

Обратите внимание Чернобыльскую АЭС подключат к резервным дизель-генераторам

Глава МИД призвал международное сообщество требовать от России прекращения огня, чтобы ремонтные бригады восстановили электроснабжение на Чернобыльской АЭС.

Я призываю все международное сообщество немедленно требовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее восстановить электроснабжение,

– заявил Кулеба.

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