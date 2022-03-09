Дммтро Кулеба наголосив, що єдину лінію електропостачання на ЧАЕС, так само як ї всі її ядерні об'єкти, котролює російська армія. Лінію пошкодили загарбники.

Зверніть увагу Чорнобильську АЕС підключать до резервних генераторів: це забезпечить живлення на 2 доби

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вимагати від Росії припинення вогню, щоб ремонтні бригади відновили електропостачання на Чорнобильській АЕС.

Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання,

– заявив Кулеба.

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