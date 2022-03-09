Про це 9 березня на своїй твітер-сторінці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, які загрози несе повне знеструмелення ЧАЕС.
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Чорнобильську АЕС підключать до резервних дизель-генераторів. Це дасть можливість забезпечити живлення станції та її об'єктів протягом 48 годин.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Про це 9 березня на своїй твітер-сторінці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, які загрози несе повне знеструмелення ЧАЕС.
Новина доповнюється...