Якщо раптом снаряд потрапить в ЧАЕС і виникне пожежа, то змоги загасити її не буде. Про це повідомили в "Енергоатомі" 9 березня.
До теми Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена
Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду,
– мовиться в повідомленні.
Текст допису "Енергоатома":
Наразі за ЧАЕС тривають бойові дії, тому провести ремонт та відновити енергоживлення зараз неможливо.
Високовольтна лінія 750 кВ ЧАЕС – Київська внаслідок пошкодження окупантами наразі відключена
Таким чином, Чорнобильська станція та всі ядерні об‘єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання.
На сховищі відпрацьованого ядерного палива - 1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження. Яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи.
Крім того, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.
Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.
Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.
Знеструмлене і місто Славутич.
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