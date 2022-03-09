Если вдруг снаряд попадет в ЧАЭС и начнется пожар, то возможности погасить его не будет. Об этом сообщили в "Энергоатоме" 9 марта.
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Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, который может произойти в результате попадания снаряда,
– говорится в сообщении.
Текст сообщения "Энергоатома":
Пока за ЧАЭС продолжаются боевые действия, поэтому провести ремонт и возобновить энергопитание сейчас невозможно.
Высоковольтная линия 750 кВ ЧАЭС – Киевская в результате повреждения оккупантами отключена
Таким образом, Чернобыльская станция и все ядерные объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения.
На хранилище отработанного ядерного топлива – 1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.
Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения.
Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, что может произойти вследствие попадания снаряда.
В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания.
Обесточен и город Славутич.
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