Если вдруг снаряд попадет в ЧАЭС и начнется пожар, то возможности погасить его не будет. Об этом сообщили в "Энергоатоме" 9 марта.

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Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, который может произойти в результате попадания снаряда,

– говорится в сообщении.

Текст сообщения "Энергоатома":

Пока за ЧАЭС продолжаются боевые действия, поэтому провести ремонт и возобновить энергопитание сейчас невозможно.

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Таким образом, Чернобыльская станция и все ядерные объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения.

На хранилище отработанного ядерного топлива – 1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.

Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения.

Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, что может произойти вследствие попадания снаряда.

В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания.

Обесточен и город Славутич.

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