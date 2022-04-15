Дмитрий Кулеба сообщил, что министр иностранных дел Илья Дарчиашвили заверил, что Грузия поддерживает Украину.

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Кроме того, грузинский коллега отметил, что они не допустят ни одного обхода санкций со стороны России.

"Поговорил с моим грузинским коллегой о героической защите Украины от российского вторжения. Он заверил меня в неизменной поддержке Украины со стороны Грузии. Благодарен ему за подтверждение того, что Грузия не допускает и не допустит никакого обхода санкций со стороны России", – написал Дмитрий Кулеба.