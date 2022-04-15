Ответное сообщение Кулеба опубликовал в твиттере. Сообщается, что Сеул готов усилить давление на Россию.
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Южная Корея плодотворно сотрудничает с украинским правительством
Южная Корея предложила Украине помощь в размере 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов). Кроме того, Сеул готовится послать бронежилеты, шлемы, медикаменты и продукты для полевой кухни.
В нашем разговоре с министром иностранных дел Чон Эй Йоном я поблагодарил Республику Корею за гуманитарную помощь, оказанную Украине,
– написал министр иностранных дел.
Ранее сообщалось, что отправка планируется на следующей неделе.
Также, по словам Кулебы, представители обеих стран обсудили введение санкций против государства-агрессора. Еще в начале полномасштабного вторжения Южная Корея запретила экспорт стратегических материалов и электроники в Россию и Беларусь.
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