Відповідне повідомлення Кулеба опублікував у твітері. Повідомляється, що Сеул готовий посилити тиск на Росію.

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Південна Корея плідно співпрацює з українським урядом

Південна Корея запропонувала Україні допомогу у розмірі 2 мільярди вон (1,6 мільйона доларів). Крім того, Сеул готується надіслати бронежилети, шоломи, медикаменти та харчі для польової кухні.

У нашій розмові з міністром закордонних справ Чон Ей Йоном я подякував Республіці Корея за гуманітарну допомогу, надану Україні,

– написав міністр закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що відправка планується вже наступного тижня.

Також, за словами Кулеби, представники обидвох країн обговорили впровадження санкцій проти держави-агресорки. Ще на початку повномасштабного вторгнення Південна Корея заборонила експорт стратегічних матеріалів та електроніки в Росію та Білорусь.

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