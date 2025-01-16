Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дмитрия Кулебы для Суспильного. Отмечается, что дипломат прокомментировал заявления Трампа на пресс-конференции 7 января, во время которой политик говорил в частности о завершении войны в Украине.

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Может ли Трамп закончить войну в Украине

Дмитрий Кулеба объяснил, что мир стал свидетелем официального провозглашения доктрины Дональда Трампа, которая заключается в том, что "никаких правил не существует, существует только одно правило – мой национальный интерес".

Что будет в ближайшие месяцы, на самом деле, сегодня не знает никто. Я видел заявление Кита Келлога, что там они резервируют 100 дней для того, чтобы найти решение. Сначала они резервировали 24 часа, а сейчас уже речь о 100 днях. Я боюсь, что они потом будут резервировать еще дополнительные промежутки времени,

– сказал Кулеба.

В то же время, по его словам, поражение Украины в войне "будет провалом Трампа". Кулеба также упомянул выход войск США из Афганистана в 2021 году – это решение Байдена Трамп называл позором для Америки.

Там Байден проиграл талибам. А ты в Украине проиграл кому? Россиянам и китайцам. Ты же сам провозглашаешь, что китайцы – твой главный оппонент,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

Между тем Владимир Зеленский ранее заявлял, что верит, что в 2025 году есть шанс закончить войну, которую начала Россия против Украины. По словам президента, именно Трамп способен сделать это, ведь страна-агрессор боится США, Китай и объединенную Европу.