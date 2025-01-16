Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дмитра Кулеби для Суспільного. Зазначається, що дипломат прокоментував заяви Трампа на пресконференції 7 січня, під час якої політик говорив зокрема про завершення війни в Україні.

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Чи може Трамп закінчити війну в Україні

Дмитро Кулеба пояснив, що світ став свідком офіційного проголошення доктрини Дональда Трампа, яка полягає в тому, що "ніяких правил не існує, існує тільки одне правило – мій національний інтерес".

Що буде в найближчі місяці, насправді, сьогодні не знає ніхто. Я бачив заяву Кіта Келлога, що там вони резервують 100 днів для того, щоб знайти рішення. Спочатку вони резервували 24 години, а зараз уже мова про 100 днів. Я боюсь, що вони потім будуть резервувати ще додаткові проміжки часу,

– сказав Кулеба.

Водночас, за його словами, поразка України у війні "буде провалом Трампа". Кулеба також згадав вихід військ США з Афганістану в 2021 році – це рішення Байдена Трамп називав ганьбою для Америки.

Там Байден програв талібам. А ти в Україні програв кому? Росіянам і китайцям. Ти ж сам виголошуєш, що китайці – твій головний опонент,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Тим часом Володимир Зеленський раніше заявляв, що вірить, що у 2025 році є шанс закінчити війну, яку розпочала Росія проти України. За словами президента, саме Трамп здатний зробити це, адже країна-агресорка боїться США, Китай та об'єднану Європу.