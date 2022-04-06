Сначала о разговоре написал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Впоследствии похожую публикацию сделал и наш министр иностранных дел. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на их публикации.

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Прежде всего, общение сосредоточилось на возобновляемой энергетике. Кулеба акцентировал, что даже во время войны нужно думать о будущем. А биогаз и зеленый водород бесспорно и есть будущее энергетического рынка.



Твит Дмитрия Кулебы об этом разговоре / Скриншот

Большие проекты возобновляемой энергетики и экспорт зеленой энергии в ЕС прочно свяжут Украину и Европейский Союз.

– отметил глава МИД Украины.

Тиммерманс же акцентировал внимание на том, что выражает полную солидарность с Украиной. Также добавил, что Евросоюз и Украина строят общее суверенное и устойчивое будущее, в частности с помощью биогаза и зеленого водорода.

Твит Франса Тиммерманса о разговоре с Кулебой / Скриншот

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