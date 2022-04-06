Кулеба поговорив з віцепрезидентом Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу

Спершу про розмову написав віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Згодом схожу публікацію зробив і наш міністр закордонних справ. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на їхні публікації.

Зауважте В Україні створили бота для фіксації екологічних збитків, нанесених окупантами

Детальніше про зміст розмови

Передусім спілкування зосередилося на відновлювальній енергетиці. Кулеба акцентував, що навіть під час війни, потрібно думати про майбутнє. А біогаз і зелений водень беззаперечно і є майбутнім енергетичного ринку.



Твіт Дмитра Кулеби про цю розмову / Скриншот

Великі проекти відновлюваної енергетики та експорт зеленої енергії до ЄС міцно зв’яжуть Україну та Європейський Союз,

– зазначив глава МЗС України.

Тіммерланс же акцентував на тому, що висловлює повну солідарність із Україною. Також додав, що Євросоюз і Україна будують спільне суверенне та стійке майбутнє, зокрема, за допомогою біогазу та зеленого водню.



Твіт Франса Тіммерланса про розмову з Кулебою / Скриншот

До теми – Які екологічні наслідки вторгнення Росії: дивіться відео