Авиакомпания Royal Air Force, как ожидается, будет транспортировать в Украину танки Challenger и другие товары военного назначения.

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Кулеба анонсировал "очень полезный день для Украины" в Лондоне

Имел в честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре по этому или подобному борту в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны будет очень полезный день. Очень,

– написал Кулеба.



Как выглядит борт / Фото из фейсбука Дмитрия Кулебы

Важно! Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 14 января.

Что известно о танках

Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускаемый британской компанией "Виккерс Дефенс Системс".

Танк оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 – преемницей орудий, стоящих на танках "Чифтен" и "Челленджер". Эта пушка, отлитая методом электрошлаковой переплавки, является единственной нарезной пушкой этого калибра, используемой НАТО.

Цифровая система управления огнем, разработанная фирмой Дженерал Дайнемикс, содержит 32-битный процессор и шину данных Mil Std 1553, впервые установленную на английской бронированной машине.

"Челленджер 2" также является одним из самых труднобронированных среди западных танков.

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