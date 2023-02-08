О санкциях объявили во время визита Владимира Зеленского в Великобританию. Самолет украинского лидера уже приземлился. В Лондоне его уже встретил Риши Сунак – премьер Великобритании.
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Кто оказался в списке санкций
- В частности, в списке ограничений оказался Борис Титов – одиозный политик и предприниматель. С июня 2012 по июнь 2022 года он занимал должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.
- Кроме того, ограничения ввели против Александра Репика – руководителя совета директоров группы компаний "Р-Фарм".