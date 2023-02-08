О санкциях объявили во время визита Владимира Зеленского в Великобританию. Самолет украинского лидера уже приземлился. В Лондоне его уже встретил Риши Сунак – премьер Великобритании.

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Кто оказался в списке санкций