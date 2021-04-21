Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль может прибегнуть к устаревшему нарративау о России как "крепости в осаде, окруженной Украиной и НАТО". Таким образом, по его словам, Москва попытается оправдать дальнейшую агрессию против Украины.

Министр иностранных дел отметил, что международному сообществу стоит сохранять бдительность, чтобы не поддаться на этот трюк. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных медиа 20 апреля.

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Я хочу предупредить мир, что мы можем снова услышать некоторые ложные рассказы. Он (Путин – 24 канал) может пытаться представить Россию как крепость в осаде, которая окружена НАТО и врагами. Мы – страна, которая имеет одну из самых протяженных границ с Россией. Мы не имеем войск НАТО в Украине, зато мы имеем более 100 тысяч российских войск на наших границах. Это дает четкий ответ на то, кто и кому угрожает,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россию нужно демотивировать от дальнейших агрессивных шагов в отношении нашего государства. По его словам, в Евросоюзе необходимо начать дискуссию о введении новых санкций против Москвы.

Обратите внимание! Глава Кремля Путин 21 апреля обратится с речью к Федеральному собранию России.

Россия продолжает наращивать войска вблизи государственной границы Украины. Такие действия страны-агрессора вызывают глубокую обеспокоенность в ЕС, США и в других демократических странах мира.

В то же время российская пропаганда продолжает широкую дезинформационную кампанию лжи и провокаций.



Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала