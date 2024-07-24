Вашингтон подчеркивает важность этой коммуникации для изменения поведения КНР по поддержке России в войне против Украины. В США отметили, что Китай делает достаточно много для подпитки "военной машины" Кремля.

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В чем ценность визита Кулебы в Китай

Отвечая на вопрос журналиста, надеется ли американская сторона на "изменение поведения" в поддержке КНР России, которая ведет войну против Украины, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил важность самого визита главы МИД Украины в Пекин.

Я не собираюсь делать какие-то оценки того, что может произойти, или пытаться оценить ожидания того, что может произойти, но я считаю, что важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые Украина понесла из-за войны России,

– заявил он.

О чем США дало четко понять Китаю

Миллер добавил, что Китай "делает очень много" для подпитки "военной машины" Кремля, в частности, поддерживая страну-агрессора в восстановлении оборонно-промышленной базы.

Мы всегда четко заявляли, что важно, чтобы каждая страна мира признала, что в этом конфликте есть агрессор и есть жертва. И мы не должны относиться к двум сторонам так, будто они несут одинаковую ответственность или будто это какая-то война, которая волшебным образом выскочила ниоткуда, а одна из сторон не несет ответственности; и что, когда речь заходит о том, чем эта война может закончиться, важно помнить эти основные принципы,

– подчеркнул спикер.

Представитель Госдепа добавил, что США "четко дали понять это" во время разговора с Китаем о войне России с Украиной.

"Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали понять это России. И мы считаем, что в любое время важно, чтобы любая страна – и, конечно, включая Китай – слышала непосредственно Украину", - акцентировал Миллер.

Напомним, что Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин вчера, 23 июля. Он стал первым двусторонним визитом главы МИД в Китай с 2012 года. Во время встречи со своим китайским коллегой Ван И, планируют обсудить путь к справедливому миру.