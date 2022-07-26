россияне решили попытаться подиктовать свои условия на международной арене. Они хотят отомстить Европе за активную поддержку Украины и уменьшают объемы поставок газа, прикрываясь выдуманными причинами. Оккупанты верят, что энергетический кризис испугает европейцев и они отменят ряд санкций, убивающих экономику россии.

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Кулеба о "договоренности" с россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу не подвергаться провокациям россиян. Они совершенно не понимают язык дипломатии, поэтому хотят заявить о своей "силе". Согласно их логике, любые уступки – признак слабости и сигнал для продолжения подобной политики.

Он добавил, что не существует выбора между предоставлением Украине оружия и обогревом домов европейцев, ведь это два разных процесса.

Я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить сделку с Путиным, они свободны в этом. Но правда в том, что они не добьются успеха, потому что пути поймут это как проявление слабости и только увеличат давление,

– сказал Кулеба.

россияне будут шантажировать Европу до пересмотра санкций

Источники издания Bloomberg сообщают, что россияне врут по поводу проблем с еще одной турбиной "Северного потока". Они сократили объемы поставок газа, чтобы ЕС не смог подготовиться к зиме.

Согласно расчетам кафиров, энергетический и экономический кризис испугают Европу, что заставит ЕС пересмотреть санкции, убивающие экономику россиян. Источники говорят, что кремль будет соблюдать эту линию, пока не заставит ЕС отменить ряд ограничений.

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