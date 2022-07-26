росіяни вирішили спробувати подиктувати свої умови на міжнародній арені. Вони хочуть помститися Європі за активну підтримку України та зменшують обсяги постачання газу, прикриваючись вигаданими причинами. Окупанти вірять, що енергетична криза налякає європейців і вони скасують ряд санкцій, які вбивають економіку росії.

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Кулеба про "домовленості" з росією

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Європу не піддаватися на провокації росіян. Вони абсолютно не розуміють мову дипломатії, тому хочуть заявити про свою "силу". Згідно з їхньою логікою, будь-які поступки – це ознака слабкості та сигнал для продовження подібної політики.

Він додав, що не існує вибору між наданням Україні зброї та обігрівом будинків європейців, адже це два різних процеси.

Я не можу нав'язувати думку європейцям. Якщо вони вирішать укласти угоду з путіним, вони вільні в цьому. Але правда в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що путін зрозуміє це як прояв слабкості і лише збільшить тиск,

– сказав Кулеба.

росіяни будуть шантажувати Європу до перегляду санкцій

Джерела видання Bloomberg повідомляють, що росіяни брешуть щодо проблем із ще однією турбіною "Північного потоку". Вони скоротили обсяги постачання газу, щоб ЄС не зміг підготуватися до зими.

Згідно з розрахунками окупантів, енергетична та економічна кризи злякають Європу, що змусить ЄС переглянути санкції, які вбивають економіку росіян. Джерела кажуть, що кремль буде дотримуватися цієї лінії, поки не змусить ЄС скасувати ряд обмежень.

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