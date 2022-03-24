Решение о переводе оплаты за поставку российского газа рублями принял лично диктатор Владимир Путин. По его словам, так будут платить так называемые "недружественные страны". Это те страны, которые наложили на Россию санкции после того, как она начала войну против Украины.

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Вероятно, Россия так видит для себя "щель для обхода санкций", а также считает, что можно удержать курс рубля в условиях заблокированных валютных резервов центробанка. После этого решения цены на газ взлетели на 20%.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев не поддаваться на шантаж со стороны России.

"Если любая страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ рублями, это будет все равно что одной рукой помогать Украине, а другой – помогать россиянам убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", – подчеркнул украинский дипломат.