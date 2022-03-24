Рішення про переведення оплати за постачання російського газу рублями прийняв особисто диктатор Володимир Путін. За його словами, так платитимуть так звані "недружні країни". Це ті країни, які наклали санкції на Росію після того, як вона розпочала війну проти України.

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Ймовірно, Росія так бачить для себе "шпарину для обходу санкцій", а також вважає, що можна утримати курсу рубля в умовах заблокованих валютних резервів центробанку. Після цього рішення ціни на газ злетіли на 20%.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейців не віддаватися на шантаж зі сторони Росії.

"Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту і газ рублями, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", – наголосив український дипломат.