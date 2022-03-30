Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министр также считает, что против России должны ввести еще более жесткие санкции.
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Пока продолжаются переговоры, Россия не прекращает боевые действия. Важно, чтобы партнеры продолжали предоставлять Украине больше вооружения и применяли больше санкций против России,
– подчеркнул Кулеба.
Отметив, что чем сильнее будет Украина, тем лучшее согласие можно будет достичь ради безопасности Украины и Европы.
К слову, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, чтобы остановить войну Украине, нужно больше оружия. Ведь свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания.
Президент Украины четко назвал, в чем нуждается Украина. В частности:
- противокорабельное оружие,
- ракеты "Гарпун",
- противовоздушные системы,
- средства поражения бронетехники,
- артиллерийские системы и т.д.
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