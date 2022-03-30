Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министр также считает, что против России должны ввести еще более жесткие санкции.

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Пока продолжаются переговоры, Россия не прекращает боевые действия. Важно, чтобы партнеры продолжали предоставлять Украине больше вооружения и применяли больше санкций против России,

– подчеркнул Кулеба.

Отметив, что чем сильнее будет Украина, тем лучшее согласие можно будет достичь ради безопасности Украины и Европы.

К слову, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, чтобы остановить войну Украине, нужно больше оружия. Ведь свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания.

Президент Украины четко назвал, в чем нуждается Украина. В частности:

противокорабельное оружие,

ракеты "Гарпун",

противовоздушные системы,

средства поражения бронетехники,

артиллерийские системы и т.д.

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