Об этом сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что участие России в ОБСЕ является угрозой безопасности и сотрудничеству в Европе.
Важно Россияне собираются запретить деятельность ОБСЕ на оккупированных территориях
Кулеба призвал ОБСЕ исключить Россию из организации.
Если у ОБСЕ не хватает соответствующих механизмов приостановки, то установите процедуру и удалите их,
– подчеркнул Кулеба.
ОБСЕ пока публично не комментировала этот призыв. Отметим, что Генеральная ассамблея ООН 7 апреля исключила Россию из Совета по правам человека. Это произошло на фоне обнародования доказательств зверств, совершаемых российскими военными в Украине.
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