Оккупанты заявляют о задержании сотрудника ОБСЕ

Российские СМИ со ссылкой на приспешников Кремля на оккупированных территориях ОРДЛО информируют о задержании сотрудника ОБСЕ.

Кстати Россия – нацистское государство, угрожающее мировой безопасности, – заявление Украины в ОБСЕ

Ставленники Путина обвиняют сотрудников миссии ОБСЕ в "противоправных действиях".

В результате, оккупанты хотят прекратить деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРДЛО.

Отметим, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине создана в марте 2014 года по приглашению правительства Украины.

Цель миссии – сбор информации о ситуации с безопасностью по всей Украине.

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