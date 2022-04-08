Окупанти заявляють про затримання співробітника ОБСЄ

Російські ЗМІ з посилання на маріонеток Кремля на окупованих територіях ОРДЛО інформують про затримання співробітника ОБСЄ.

До речі Росія – нацистська держава, що загрожує світовій безпеці, – заява України в ОБСЄ

Ставленики Путіна звинувачують співробітників місії ОБСЄ у "протиправних діях".

Унаслідок цього окупанти хочуть припинити діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРДЛО.

Зауважимо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні утворена у березні 2014 року на запрошення уряду України.

Мета місії – збір інформації про безпекову ситуацію по всій Україні.

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