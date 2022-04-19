Об этом 19 апреля сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Россия должна прислушаться к генеральному секретарю ООН.

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"Она должна прекратить войну против Украины или по крайней мере разрешить гуманитарную паузу. Напомню, в этой войне только один агрессор и захватчик: Россия. Украина всегда была и остается готовой искать мир", – написал Кулеба.

Миллионам нужна помощь

Гутерриш подчеркнул, что необходимо спасать людей из таких городов, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. Он заявил, что в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 12 миллионов мирных жителей.

Призываю сделать 4-дневную гуманитарную паузу Страстной недели, которая начинается в Великий четверг и длится до Пасхи, 24 апреля,

– подчеркнул Гутерриш.

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