Про це 19 квітня сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що Росія має дослухатись до генерального секретаря ООН.

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"Вона повинна припинити війну проти України або принаймні дозволити гуманітарну паузу. Нагадаю, у цій війні лише один агресор і загарбник: Росія. Україна завжди була і залишається готовою шукати миру", – написав Кулеба.

Мільйонам потрібна допомога

Гутерріш наголосив, що необхідно рятувати людей з таких міст як Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ. Він заявив, що гуманітарної допомоги в Україні потребують 12 мільйонів мирних мешканців.

Закликаю зробити 4-денну гуманітарну паузу Страсного тижня, яка починається у Великий четвер і триває до Великодня, 24 квітня,

– наголосив Гутерріш.

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