Гутерріш наголосив, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови, аби мирне населення могло виїхати з зон поточних та очікуваних бойових дій. Генсек ОНН зауважив, що це також дозволило б відправити гуманітарну допомогу у населені пункти, які постраждали найбільше.

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Зокрема, Гутерріш наголосив, що мовиться про Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.

Сьогодні я закликаю зробити 4-денну гуманітарну паузу Страсного тижня, яка починається у Великий четвер і триває до Великодня, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів,

– заявив генсек ООН.

Гутерріш повідомив, що гуманітарні проблеми – дуже серйозні. Люди не мають води, їжі та медикаментів. За словами Гутерріша, понад 12 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги.

Генсек ОНН також наголосив: найближчим часом ця цифра може зрости до 15 мільйонів.

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