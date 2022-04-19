Росіяни почали масштабний наступ на Сході України. Наразі немає жодних передумов, які б дозволяли розраховувати на припинення бойових дій у найближчому майбутньому.

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ООН не вірить у припинення вогню в Україні

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс оцінив ймовірність успішності переговорів між Україною та Росією про припинення вогню. На його думку, в найближчі тижні розраховувати на зупинку бойових дій не доведеться.

Припинення вогню зараз вони не на горизонті, можливо, це відбудеться через кілька тижнів,

– заявив Гріффітс.

Також він додав, що вирушить у Туреччину для зустрічі з Ердоганом, на якій вони обговорять можливі шляхи сприяння миротворчому процесу. Він повідомив, що Україна прийняла більшість пропозицій щодо гуманітарних питань, а от Росія так і не надала жодної відповіді.

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