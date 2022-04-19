У літаків країни-агресора виникають труднощі, оскільки в багатьох державах вони не можуть порушувати повітряний простір. Проте деякі країни все ж дозволили один раз обійти санкції.

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Як найдовший рейс планети

Напередодні вислали російських дипломатів зі своїх столиць Іспанія та Греція. Москва направила літак для їхнього вивезення, який здійснив вкрай довгу мандрівку.

Відповідно до даних сервісу відслідковування руху авіації, що з московського аеропорту "Внуково" до Мадриду літак летів вдвічі довше, ніж раніше. Це зумовлено тим, що повітряне судно повинне було залишатися у міжнародному авіапросторі.

Цікаво! Загальна довжина маршруту становила 15 163 кілометрів. Це тільки на 189 кілометрів менше, ніж найдовший у світі рейс – між Сінгапуром і Нью-Йорком.

Які країни пішли на зустріч

Дозволили залетіти на свою територію одному цивільному літаку агресора Іспанія та Греція. Тобто лише для того, щоб можна було приземлитися та забрати своїх дипломатів. Інші країни не хотіли ніяк сприяти тоталітарній державі, тому більше винятків не було.



Як росіяни кружляли довкола європи / зображення Flightradar24

На зображенні можна побачити прямі маршрути, які були раніше. Також там продемонстрували обхідні шляхи, яким скористалося російське судно.

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