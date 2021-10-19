Во время первой поездки Гилмора в Украине они обсудили ситуацию с правами человека на временно оккупированных территориях Украины.

К слову Боевики захватили в заложники наблюдателей ОБСЕ: как отреагировали в МИД

Россия как государство-оккупант продолжает систематические грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму. Особых репрессий испытывают крымские татары, гражданские журналисты, представители религиозных групп,

– отметил на встрече Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия использует собственное антитеррористическое законодательство как орудие для фабрикации политически мотивированных дел.

"Не только жители оккупированного Донбасса становятся объектами российского произвола. Россия дерзко препятствует деятельности СММ ОБСЕ, сотрудники которой сейчас фактически стали заложниками в Донецке. Такие действия разрушают Минские договоренности, противоречат обязательствам России в ОБСЕ", – заявил дипломат.

Коротко о захвате наблюдателей

Происшествие случилось 18 октября в оккупированном Донецке. Там боевики заблокировали наблюдателей в отеле, где они жили, чем фактически взяли их в заложники.

Несколько позже боевики также взяли в заложники наблюдателей и во временно оккупированной Горловке. Единственная их условие – освобождение якобы их члена СЦКК.

Правда, на самом деле говорится о разведчике боевиков, который только прикрывался участием в СЦКК. Он признался в своей деятельности на допросе, а на телефоне боевика нашли видео обстрела украинских позиций.