Під час першої поїздки Гілмора в Україну вони обговорили ситуацію з правами людини на тимчасово окупованих територіях України.

До слова Бойовики захопили у заручники спостерігачів ОБСЄ: як відреагували у МЗС

Росія як держава-окупант продовжує систематичні грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму. Особливих репресій зазнають кримські татари, громадянські журналісти, представники релігійних груп,

– наголосив на зустрічі Дмитро Кулеба.

За його словами, Росія використовує власне антитерористичне законодавство як знаряддя для фабрикації політично вмотивованих справ.

"Не лише мешканці окупованого Донбасу стають об'єктами російського свавілля. Росія зухвало перешкоджає діяльності СММ ОБСЄ, співробітники якої нині фактично стали заручниками в Донецьку. Такі дії руйнують Мінські домовленості, суперечать зобов'язанням Росії в ОБСЄ", – заявив дипломат.

Коротко про захоплення спостерігачів