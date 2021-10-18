На це вже відреагували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу наголосив, що такі дії Росії є неприпустимими.

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Чого прагнуть у Кремлі

Дипломат підкреслив, що блокування та тиск на спостерігачів – це елемент зусиль Росії із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту. Водночас він нагадав, що у вересні держава-агресорка закрила місію ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк".

Довідка. ОБСЄ виконувала свою діяльність на згаданих постах з 29 липня 2014 року. Відповідний мандат спеціальної моніторингової місії втратив силу після 30 вересня.

Ніколенко зазначив, що у такий спосіб окупанти хочуть унеможливити спостереження й приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України.

Росію закликали припинити провокації

У МЗС пояснили, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Спеціальної моніторингової місії всією територією України задля моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ та розблокувати їхнє пересування,

– заявив Ніколенко.

Й також закликав забезпечити їм безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях та гарантувати їхню безпеку. "Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи місії ОБСЄ", – підсумував дипломат.

Що відбувається у Донецьку та Горлівці

Спостерігачі ОБСЄ не можуть виконувати свої функції в окупованому Донецьку. Їх фактично заблокували у готелі, в якому вони мешкають. Через це представники місії не можуть виїжджати на патрулювання території. Адже не почувають себе у безпеці.

Після Донецька бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ і в Горлівці. Російські найманці оточили готель і забороняли працівникам місії вийти з його території. Перед входом у будівлю окупанти поставили кілька наметів, імітуючи акцію протесту.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня в ОБСЄ заявили, що безпекова ситуація на Донбасі – нестабільна, кількість обстрілів відчутно зросла. Такого погіршення не було вже з липня 2020 року.