Про це розповів представник Донецької області у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він переконаний, що блокування роботи місії є блефом.
До теми Окупанти заблокували спостерігачів ОБСЄ у готелі в Донецьку
Гармаш розповів про блокування роботи ОБСЄ
Бойовики найбільше зацікавлені, аби ОБСЄ працювали на тимчасово підконтрольній їм території. Адже місія ОБСЄ – це єдина площадка, де ОРДЛО вважають геополітичним суб'єктом, як зазначив Гармаш.
Вони використовують цей випадок як нагоду показати свою суб'єктність, по-перше. Тобто як нагоду нагадати про себе світу. По-друге, як можливість проявити тиск на ОБСЄ,
– резюмував представник Донецької області у ТКГ.
Він вважає, що припинити роботу місії у Донецьку є правильним рішенням. Водночас Україна має діяти принципово. Бойовики вперше за 2 роки почали думати про можливість обміну полонених, тому нам треба використати цю можливість.
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Припинення моніторинг на Донбасі: головне
- На Донбасі 13 жовтня затримали російського бойовика, Андрія Косяка, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- Через це бойовики вийшли на протест й заблокували у готелі спостерігачів місії. Протягом 15 – 16 жовтня представники ОБСЄ не могли вийти з будівлі.
- 17 жовтня бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ і в Горлівці.
- Наразі з міркувань безпеки місія припинила свою роботу в окупованому Донецьку.