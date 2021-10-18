Об этом рассказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он убежден, что блокирование работы миссии является блефом.

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Гармаш рассказал о блокировании работы ОБСЕ

Боевики больше всего заинтересованы, чтобы ОБСЕ работали на временно подконтрольной им территории. Ведь миссия ОБСЕ – это единственная площадка, где ОРДЛО считают геополитическим субъектом, как отметил Гармаш.

Они используют этот случай как возможность показать свою субъектность, во-первых. То есть как возможность напомнить о себе миру. Во-вторых, как возможность проявить давление на ОБСЕ,

– резюмировал представитель Донецкой области в ТКГ.

Он считает, что прекратить работу миссии в Донецке является правильным решением. В то же время Украина должна действовать принципиально. Боевики впервые за 2 года начали думать о возможности обмена пленных, поэтому нам надо использовать эту возможность.

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