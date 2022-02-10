Украина обратилась в ОБСЕ с соответствующим запросом. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге с действующим главой организации Обигневом Рау, сообщает 24 канал.
Кстати Путин хочет раздавать соцвыплаты жителям Донбасса, у которых российские паспорта
"Обратился с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Кулеба.
Это системная проблема
По словам Кулебы, это большая системная проблема, на которую следует обратить внимание не только в контексте ситуации в Украине.
Следует определить, какие последствия это принесет агрессору. Это нужно, чтобы в будущем любой, кто будет пытаться повторить российский опыт, трижды думал, прежде чем прибегать к такому шагу.
Российские паспорта на Донбассе: что известно
- Россия раздает свои паспорта украинцам на оккупированном Донбассе. Государство-агрессор даже упростило правила получения таких документов. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в 2019 году.
- По данным СНБО, российское гражданство получило не менее 630 тысяч человек Донбасса.
- Правда, регистрация в паспортах не указана. Получить ее можно, уехав в Россию. Однако в январе Путин поручил заняться вопросом, чтобы украинцам на оккупированных территориях раздавали соцвыплаты – тем, у кого российские паспорта и без регистрации.
- Украина и весь цивилизованный мир осуждают эти шаги. Другие страны призывают не признавать подобные документы.
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