Также министр МИД обсудил усилия по прекращению жестокой войны против Украины. Об этом он сообщил утром 18 марта.

Обратите внимание России за все придется заплатить и не только деньгами, – Кулеба

"Разговаривал с @SecBlinken об усилиях по прекращению жестокой захватнической войны России против Украины и многочисленных военных преступлений. С этой целью крайне важно продолжать укреплять обороноспособность Украины, оказывать большее давление на Россию и использовать все доступные дипломатические инструменты", – написал в twitter Кулеба.

Обратите внимание – нет пощады! Мы будем защищаться! – видео сухопутных войск ВСУ