По словам министра, вопрос выплаты репараций Украине за ущерб и убийства от России мы поднимаем на всех площадках. Эти вопросы будут проводиться через Международный суд ООН.

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Безусловно, за все придется заплатить не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. За каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждый разбитый кирпич Россия будет платить,

– заверил Кулеба.

По его словам, он будет работать на максимум для того, чтобы это произошло.

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