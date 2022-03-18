За словами міністра, питання виплати репарацій Україні за шкоду та вбивства від Росії ми порушуємо на всіх майданчиках. Це питання будуть проводити через Міжнародний суд ООН.

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Безумовно, за все доведеться заплатити і не лише грошима. Але й посадкою конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини і злочини проти людяності на території України. За кожну сльозу, за кожну краплину крові, за кожну розбиту цеглинку Росія буде платити,

– запевнив Кулеба.

За його словами, він працюватиме на максимум заради того, щоб це сталося.

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