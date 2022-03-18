Якщо Путін виявить готовність до зустрічі з Зеленським, то це можна буде організувати "буквально хоч завтра, хоч післязавтра". Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
До теми Питання гумкоридору з Маріуполем: Кулеба розповів деталі розмови з Лавровим
Україна має чітку позицію
Кулеба зауважив, що Володимир Зеленський повністю готовий до розмови з Путіним.
Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова,
– заявив очільник МЗС.
Але наразі головнокомандувач держави-терориста лише вдає, що готовий до прямих переговорів. Він відправляє своїх перемовників, аби ті все вирішували, хоч вони не мають мандату для погодження й організації багатьох питань.
Країни змагаються за право організувати зустріч Зеленського з Путіним
Міністр закордонних справ розповів, що країни влаштували справжнє змагання за право проведення зустрічі Володимира Зеленського та Путіна, якщо вона таки відбудеться.
Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор,
– сказав Кулеба.
Україна усіма способами домагатиметься виплати репарацій
Наразі Україна на всіх фронтах порушує питання виплати Росією репарацій за заподіяну Україні шкоду і вбивства наших людей. Це питання розглянуть через Міжнародний суд ООН.
Безумовно, за все доведеться заплатити й не лише грошима. Але й посадкою конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини й злочини проти людяності на території України. Я дуже високогуманістична людина і вихований на засадах людяності. Але за кожну сльозу, за кожну краплину крові, за кожну розбиту цеглинку Росія буде платити. І скільки я буду займатися своєю роботою, стільки буду працювати заради того, щоб це сталося,
– заявив міністр.
Як росіяни вбивають цивільних: історії постраждалих людей – у відео