Якщо Путін виявить готовність до зустрічі з Зеленським, то це можна буде організувати "буквально хоч завтра, хоч післязавтра". Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Україна має чітку позицію

Кулеба зауважив, що Володимир Зеленський повністю готовий до розмови з Путіним.

Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова,

– заявив очільник МЗС.

Але наразі головнокомандувач держави-терориста лише вдає, що готовий до прямих переговорів. Він відправляє своїх перемовників, аби ті все вирішували, хоч вони не мають мандату для погодження й організації багатьох питань.

Країни змагаються за право організувати зустріч Зеленського з Путіним

Міністр закордонних справ розповів, що країни влаштували справжнє змагання за право проведення зустрічі Володимира Зеленського та Путіна, якщо вона таки відбудеться.

Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор,

– сказав Кулеба.

Україна усіма способами домагатиметься виплати репарацій

Наразі Україна на всіх фронтах порушує питання виплати Росією репарацій за заподіяну Україні шкоду і вбивства наших людей. Це питання розглянуть через Міжнародний суд ООН.

Безумовно, за все доведеться заплатити й не лише грошима. Але й посадкою конкретних людей, які вчиняли воєнні злочини й злочини проти людяності на території України. Я дуже високогуманістична людина і вихований на засадах людяності. Але за кожну сльозу, за кожну краплину крові, за кожну розбиту цеглинку Росія буде платити. І скільки я буду займатися своєю роботою, стільки буду працювати заради того, щоб це сталося,

– заявив міністр.

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