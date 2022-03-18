Если Путин проявит готовность к встрече с Зеленским, то это можно будет организовать "буквально хоть завтра, хоть послезавтра". Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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У Украины четкая позиция
Кулеба отметил, что Владимир Зеленский полностью готов к разговору с Путиным.
Если Путин изъявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова,
– заявил глава МИД.
Но пока главнокомандующий государства-террориста лишь делает вид, что готов к прямым переговорам. Он отправляет своих переговорщиков, чтобы те все решали, хотя они не имеют мандата для согласования и организации многих вопросов.
Страны соревнуются за право организовать встречу Зеленского с Путиным
Министр иностранных дел рассказал, что страны устроили настоящее соревнование за право проведения встречи Владимира Зеленского и Путина, если она все же состоится.
Я могу сказать, что соревнования за право провести встречу Зеленского и Путина более ожесточенное, чем соревнования за проведение Олимпийских игр,
– сказал Кулеба.
Украина всеми способами будет добиваться выплаты репараций
Сейчас Украина на всех фронтах поднимает вопрос выплаты Россией репараций за причиненный Украине вред и убийства наших людей. Этот вопрос рассмотрят через Международный суд ООН.
Безусловно, за все придется заплатить и не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, которые совершали военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Я очень высокогуманистичный человек и воспитан на принципах человечности. Но за каждую слезу, за каждую каплю крови, за каждый разбитый кирпичик Россия будет платить. И сколько я буду заниматься своей работой, столько буду работать ради того, чтобы это произошло,
– заявил министр.
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