Дмитрий Кулеба отметил, что не может рассказывать многое, ведь еще нужно войну останавливать и переговоры продолжать. Однако об одном моменте он рассказал.

Важно Кулеба рассказал о "недипломатических методах", которые помогли отключить российские банки от SWIFT

"Был элемент, когда я просто ему (Лаврову – 24 канал) сказал, что давай прямо сейчас сделаем все необходимые звонки, чтобы решить все гуманитарные коридоры с Мариуполем", – вспомнил Министр иностранных дел Украины.

Однако, по словам Дмитрия Кулебы, Лавров ответил: нет, не будем этого делать.

"Я понял, что мы ничего не добьемся, что Лавров не готов на этой встрече принимать какие-либо решения. Поэтому в конце немного его потролил, поскольку уже не было, что терять", – подытожил Кулеба.