По словам Кулебы, они начали проделывать возможные санкции против России в случае военного вторжения еще задолго до этого. Украине в этом плане помогли США, ведь европейские страны очень вяло реагировали на это.

"То есть благодаря тому, что мы начали эту работу заранее, по состоянию на 24 число нам уже не нужно было ничего разрабатывать. И у них не было уже больше аргумента: "ну, подождите, у нас процедуры, нам нужно подумать, посоветоваться". уже все лежало на столе. И первые санкции улетели, в принципе, в автоматическом режиме", – рассказал Дмитрий Кулеба.

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Но после этого встал вопрос отключения российских банков от SWIFT. И здесь возникли некоторые непредсказуемые проблемы.

"Когда-то я напишу мемуары и там будет отдельная глава, которая будет называться "SWIFT". Скажу откровенно, что если бы мы действовали инструментами классической дипломатии, то никакого отключения российских банков от SWIFT мы бы не получили", – признался дипломат.

По его словам, было два решающих момента для получения этого результата.

"Первый – это было онлайн-включение президента Зеленского на саммит лидеров Европейского союза. Это то включение, где он сказал, что, возможно, вы в последний раз видите меня живым. Это общение произвело на них огромное впечатление", – рассказал Дмитрий Кулеба.

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Второй момент – это уже встреча министров иностранных дел Европейского союза, где и обсуждали санкции против России. К нему подключился и украинский министр. Кулеба рассказал, что в то время оставались страны, выступавшие против такого решения. Он знал о них и решил действовать.

Пришлось идти на крайне недипломатический, в принципе, запретный в дипломатии прием – это называть всех по именам. Причем не по именам стран, а именно по фамилиям, по именам людей. И я это сделал. Это очень, мягко говоря, не по правилам, это было очень рискованно. Но я понимал, что либо сейчас, либо никогда, и потому я это сделал. Я назвал пять фамилий,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

После того, как он отключился, у европейских дипломатов был уже не слишком приятный разговор между собой.

"Где-то в течение следующих двух часов трое из названных мной коллег мне позвонили по телефону – точнее двое позвонили по телефону, а один направил сообщение. Сообщение было такого содержания: "как ты смеешь лгать обо мне и моей стране , что мы там против чего-то. Мы действительно никогда этот SWIFT даже не обсуждали". То есть было неприятно, но мне было все равно, потому что главное, что я понял, что он дает заднюю", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Еще один дипломат в разговоре с украинским министром жаловался, что отключение России от SWIFT может привести к росту цен в его стране.

"Я сказал: "Смотри, вы волнуетесь за то, что у вас света не будет в домах? Мы волнуемся за то, что у нас вообще не будет домов, потому что их разбомбят. Согласитесь, что это не соразмерные вещи", – рассказал украинский министр.

И все же решение удалось "продавить". И российские банки отключили от SWIFT. А с ним и было преодолено табу на любые санкции против России.

"Скажу честно, что за всю мою дипломатическую карьеру ничего сложнее истории с SWIFT не было. Но результат есть, и это табу – снято", – подытожил Дмитрий Кулеба.