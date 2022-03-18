За словами Кулеби, вони почали проробляти ймовірні санкції проти Росії у випадку військового вторгнення ще задовго до цього. Україні в цьому плані допомогли США, адже європейські країни дуже мляво реагували на це.

"Тобто завдяки тому, що ми почали цю роботу заздалегідь, станом на 24 число нам вже не треба було нічого розробляти. І в них не було вже більше аргументу: "Ну, почекайте, у нас процедури, нам треба подумати, порадитися". Воно вже все лежало на столі. І перші санкції полетіли, в принципі, в автоматичному режимі", – розповів Дмитро Кулеба.

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Але після цього постало питання відключення російських банків від SWIFT. І тут виникли певні непередбачувані проблеми.

"Колись я напишу мемуари й там буде окрема глава, яка буде називатися "SWIFT". Скажу відверто, що якби ми діяли інструментами класичної дипломатії, то жодного відключення російських банків від SWIFT ми не отримали б", – зізнався дипломат.

За його словами, було два вирішальні моменти для отримання цього результату.

"Перший – це було онлайн-включення президента Зеленського на саміт лідерів Європейського союзу. Це те включення, де він сказав, що, можливо, ви востаннє бачите мене живим. Це спілкування справило на них величезне враження", – розповів Дмитро Кулеба.

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Другий момент – це вже зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, де якраз і обговорювали санкції проти Росії. До нього приєднався й український міністр. Кулеба розповів, що на той час залишалися країни, які виступали проти такого рішення. Він знав про них, тож вирішив діяти.

Довелося йти на вкрай недипломатичний, в принципі, заборонений в дипломатії прийом – це називати всіх по іменах. Причому не по іменах країн, а конкретно по прізвищах, по іменах людей. І я це зробив. Це дуже, м’яко кажучи, не за правилами, це було надзвичайно ризиковано. Але я розумів, що або зараз, або ніколи, і тому я це зробив. Я назвав п’ять прізвищ,

– розповів Дмитро Кулеба.

Після того, як він відключився, європейські дипломати мали вже не надто приємну розмову між собою.

"Десь протягом наступних двох годин троє з названих мною колег мені зателефонували – точніше двоє зателефонували, а один надіслав повідомлення. Повідомлення було такого змісту: "Як ти смієш оббріхувати мене і мою країну, що ми там проти чогось. Ми насправді ніколи цей SWIFT навіть не обговорювали". Тобто було неприємно, але мені було все одно, тому що головне, що я зрозумів, що він дає задню", – розповів Дмитро Кулеба.

Ще один дипломат у розмові з українським міністром скаржився, що відключення Росії від SWIFT може призвести до зростання цін в його країні.

"Я сказав: "Дивись, ви хвилюєтесь за те, що у вас світла не буде в будинках? Ми хвилюємося за те, що у нас взагалі не буде будинків, тому що їх розбомблять. Погодьтеся, що це не співмірні речі", – розповів український міністр.

Та все ж рішення вдалося "протиснути". І російські банки таки відключили від SWIFT. А з ним і було подолано табу на будь-які санкції проти Росії.

"Скажу чесно, що за всю мою дипломатичну кар’єру нічого складнішого за історію зі SWIFT не було. Але результат є, і це табу – зняте", – підсумував Дмитро Кулеба.

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