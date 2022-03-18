Робота на дипломатичному фронті – це санкції проти Росії та росіян, зокрема. І з кожним новим запровадження санкцій росіянам стає все більш непереливки, як би вони не намагалися говорити про зворотнє.

"Санкції працюють. У Росії зараз два головних болі. Перший – це вплив санкцій. Другий – це провал їхньої військової операції та втрати, які вони несуть в Україні. Це наші два головних важелі, в тому числі в переговорному процесі", – розповів Дмитро Кулеба.

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За його словами, зараз відбувається процес руйнування російської економіки.

"Росіяни всіма силами будуть намагатися ці санкції зняти в будь-якому форматі, тому що розуміють довгострокові наслідки", – відзначив міністр.

Дипломат також відзначив, що росіяни на особистому прикладі відчули ще один ефект від того, що вони розпочали війну проти України.

"Є ще найбільша санкція, яку росіяни почали відчувати у світі, від мільярдера до простого туриста – це зневага і ненависть до росіян. Вони від цього реально страждають. Буквально сьогодні мені розказували історію людей, доволі заможних, які в дорогому готелі у Франції зіштовхнулися з таким ставленням до себе, що такого приниження вони в житті не переживали. І це ставлення було тільки тому, що вони росіяни", – розповів Дмитро Кулеба.

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