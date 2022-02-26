Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 26 февраля. По его словам, в Украину уже привезли противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны, боеприпасы, автомобили, бронежилеты и топливо.

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"Будет еще больше. Главное, чтобы мы крепко стояли и держали Киев", - подчеркнул Кулеба.

Обещания Байдена

По словам министра, в ночь на 26 февраля президент Владимир Зеленский пообщался с лидером США Джо Байденом. Последний принял решение выделить Украине 600 миллионов долларов.

Из указанной суммы 250 миллионов будут направлены на общую помощь и 350 миллионов – на военную.

Белый дом обратился к Конгрессу с согласия на выделение 6,4 миллиарда долларов в поддержку Украины, из них 3,5 миллиарда долларов на оборону,

– заметил Кулеба.

Санкции ЕС

Путин и его приспешник Лавров уже почувствовали на себе санкции ЕС. В ближайшее время их наложат и в США.

В Европе готовится очередной пакет санкций против России. Ранее ограничения наложили на российские банки и компании, исключаемые из бирж, финансовых систем, спортивных и развлекательных мероприятий, в частности "Евровидение".

Целый ряд стран уже закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний, сегодня их станет еще больше. Мировым изгнанникам придется либо не летать вообще, либо облетать через полмира,

– сообщил Кулеба.

Поддержка партнеров

Кроме этого, ряд стран ЕС перестали выдавать россиянам визы. В то же время, за границей собирают доказательства военных преступлений России, чтобы представить на Международном уголовном суде в Гааге.

"В Совете Безопасности ООН при попытке принять резолюцию Россия отчаянно пыталась не остаться единственной страной, которая применит вето. Ей это не удалось. Даже близкие друзья воздержались от того, чтобы открыто встать на сторону России", – добавил Кулеба.

Украинские дипломаты работают в круглосуточном режиме, побуждают партнеров принимать конкретные решения. Коалиция становится все более решительной.

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