Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Они считают, что все планы главы Кремля Владимира Путина – едва ли не "трещат по швам".

Внимание Не сомневались в профессионализме, – Арахамия о нашей армии

Идут третьи сутки оккупационного "молниеносного блицкрига". План Путина провалился, никто не встречает "асвабадителей" с цветами,

– говорится в сообщении.

И добавили, что наши военные героически отражают атаку врага. Помогают им в этом граждане Украины. Они массово вооружаются и готовят коктейли Молотова.

Кстати, как их приготовить, мы написали здесь.

Неожиданность для России

Похоже, сам российский глава не ожидал такого отпора. А наше сопротивление стало для Кремля настоящей неожиданностью.

"Поэтому впервые с 1941 года Киев подвергся ракетным обстрелам. Этого мы нашим "братьям" не простим никогда! Слава Украине! Мы обязательно победим!", – добавили в СБУ.

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Текст публикации СБУ:

Идут третьи сутки оккупационного "молниеносного блицкрига". План Путина провалился, никто не встречает "асвабалителей" с цветами. Наши военные героически отражают атаки врага, а граждане массово вооружаются и готовят коктейли Молотова. Наше сопротивление стало для Кремля настоящей неожиданностью. Поэтому впервые с 1941 Киев подвергся ракетным обстрелам. Этого мы нашим "братьям" не простим никогда!

Слава Украине!

Мы обязательно победим!