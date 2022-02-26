Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Они считают, что все планы главы Кремля Владимира Путина – едва ли не "трещат по швам".
Внимание Не сомневались в профессионализме, – Арахамия о нашей армии
Идут третьи сутки оккупационного "молниеносного блицкрига". План Путина провалился, никто не встречает "асвабадителей" с цветами,
– говорится в сообщении.
И добавили, что наши военные героически отражают атаку врага. Помогают им в этом граждане Украины. Они массово вооружаются и готовят коктейли Молотова.
Неожиданность для России
Похоже, сам российский глава не ожидал такого отпора. А наше сопротивление стало для Кремля настоящей неожиданностью.
"Поэтому впервые с 1941 года Киев подвергся ракетным обстрелам. Этого мы нашим "братьям" не простим никогда! Слава Украине! Мы обязательно победим!", – добавили в СБУ.
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Текст публикации СБУ:
Идут третьи сутки оккупационного "молниеносного блицкрига". План Путина провалился, никто не встречает "асвабалителей" с цветами. Наши военные героически отражают атаки врага, а граждане массово вооружаются и готовят коктейли Молотова. Наше сопротивление стало для Кремля настоящей неожиданностью. Поэтому впервые с 1941 Киев подвергся ракетным обстрелам. Этого мы нашим "братьям" не простим никогда!
Слава Украине!
Мы обязательно победим!