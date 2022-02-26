Глава фракции "Слуга народа" рассказал об огромных потерях врага. Политик обратился к людям утром 26 февраля.

Заметьте ДРГ хотят пересечь мост в направлении правого берега Киева: ВСУ будут стрелять на поражение

Мы никогда не сомневались в профессионализме ВСУ

Давид Арахамия поблагодарил каждого за огромный вклад в оборону Украины.

Мы никогда не сомневались в профессионализме и мужестве наших военных. Мы гордимся тем, что нам удалось жить с ними в одной стране. Только через два дня они нанесли агрессору в разы большие потери, чем он понес за всю войну в Грузии с 2008 года,

– написал Арахамия.