Глава фракції "Слуга народу" розповів про величезні втрати ворога. Політик звернувся до людей вранці 26 лютого.

Зауважте ДРГ хочуть перетнути міст у напрямку правого берега Києва: ЗСУ стрілятимуть на ураження

Ми ніколи не сумнівалися в професійності ЗСУ

Давид Арахамія подякував кожному за величезний внесок в оборону України.

Ми ніколи не сумнівалися в професійності та мужності наших військових. Ми пишаємося тим, що нам пощастило жити з ними в одній країні. Лише за два дні вони завдали агресору в рази більші втрати, ніж він зазнав за всю війну в Грузії з 2008 року,

– написав Арахамія.

Політик пригадав, що армія Росії точно не чекала, що їхні танки будуть горіти на кожній вулиці, а їхній спецназ буде ховатися від наших хлопців по лісах і каналізаціях.