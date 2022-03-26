Глава МИД Украины заявил, что есть хорошая возможность поблагодарить США за все то, что они сделали для Украины за это время. Министр подчеркнул: Украина благодарна за помощь каждой стране. Кулеба отметил, что не вся информация попадает в СМИ.
Обратите внимание Санкции для российских политиков и закрытие мировых портов: Кулеба о разговоре с Байденом
По словам Кулебы, никто за это время не сделал для Украины больше, чем США.
Украинский несгибаемый характер и западное прежде всего американское оружие – вот это и есть рецепт нашей победы,
– подытожил министр.
В Варшаве 26 марта Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Кулеба рассказал о встрече с Байденом: смотрите видео