Глава МИД Украины заявил, что есть хорошая возможность поблагодарить США за все то, что они сделали для Украины за это время. Министр подчеркнул: Украина благодарна за помощь каждой стране. Кулеба отметил, что не вся информация попадает в СМИ.

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По словам Кулебы, никто за это время не сделал для Украины больше, чем США.

Украинский несгибаемый характер и западное прежде всего американское оружие – вот это и есть рецепт нашей победы,

– подытожил министр.

В Варшаве 26 марта Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Кулеба рассказал о встрече с Байденом: смотрите видео