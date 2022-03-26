Глава МЗС України заявив, що є гарна нагода подякувати США за усе те, що вони зробили для України за цей час. Міністр наголосив: Україна вдячна за допомогу кожній державі. Водночас Дмитро Кулеба зауважив, що не вся інформація потрапляє до ЗМІ.

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За словами міністра, ніхто за цей час не зробив для України більше, аніж США.

Український незламний характер і західна, насамперед американська зброя – ось це і є рецепт нашої перемоги,

– підсумував міністр.

У Варшаві 26 березня Дмитро Кулеба зустрівся з президентом США Джо Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

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